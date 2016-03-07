الأمن اللبنانى يلقى القبض على شقيق نائب سابق على خليفة اختطاف نجل القذافى

أوقف أمن لبنان الاثنين، حسين يعقوب شقيق النائب السابق حسن يعقوب على خلفية قضية اختطاف نجل الزعيم الليبى السابق هنيبال القذافى.

وجاءت عملية التوقيف فى مطار بيروت "مطار رفيق الحريرى" وذلك بعد عدة أشهر من توقيف النائب السابق حسن يعقوب على خلفية القضية ذاتها.

وحسن وحسين يعقوب هما نجلا الشيخ محمد يعقوب الذى اختفى مع موسى الصدر مؤسس حركة أمل فى السبعينيات عقب زيارة غامضة إلى ليبيا فى عهد رئيسها الراحل معمر القذافى، وقد ذكر نظامه أن الصدر قد غادر ليبيا إلى إيطاليا وهو ما نفته السلطات الإيطالية.

ومنذ عدة أشهر تم اختطاف هنيبال القذافى المتزوج من لبنانية فى منطقة البقاع فى محاولة للضغط من أجل إظهار حقيقة قضية موسى الصدر ورفيقه، ولكن السلطات اللبنانية أوقفت النائب السابق حسن يعقوب على خلفية قضية اختطاف هنيبال.

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