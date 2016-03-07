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مقتل وإصابة 25 جنديا بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

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مقتل وإصابة 25 جنديا بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى مقتل وإصابة 25 جنديا بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

لقى أربعة جنود بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب 21 آخرون جراء الاشتباكات مع العناصر المسلحة لمجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى بليبيا.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى، فاديا البرغثى فى تصريح صباح الاثنين، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثامين أربعة جنود بالجيش و21 جريحا، جراء الاشتباكات بالمدينة.

وأضافت البرغثى أن الجثامين عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنهم، لافتة أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة قدمت لهم الإسعافات الأولية وهناك بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية.
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