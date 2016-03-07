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المعارضة السورية توافق على الذهاب لمحادثات جنيف

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المعارضة السورية توافق على الذهاب لمحادثات جنيف المعارضة السورية توافق على الذهاب لمحادثات جنيف

> قال المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض التى تمثل المعارضة السورية الرئيسية اليوم الاثنين إن الهيئة ستذهب للمحادثات التى تسعى الأمم المتحدة لعقدها فى جنيف وتريد البدء فى المفاوضات المتعلقة بهيئة الحكم الانتقالى على الفور.

وقال رياض نعسان أغا لرويترز "توجهاتنا هى الذهاب إن شاء الله." وأضاف "نحن نريد أن ندخل فى مفاوضات مباشرة فى موضوع هيئة الحكم الانتقالي."

وقال نعسان أغا إن انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار من جانب السورية وحلفائها تراجعت خلال اليومين الماضيين.

وأضاف ‭‭"‬‬سيبدأ التوافد (على جنيف) يوم الجمعة القادم إن شاء الله ... نأمل أن لا يحدث شيء يمنعنا من الذهاب."

وتابع "بدأنا أن نلاحظ أن حجم الخروقات بدأ ينخفض فى اليومين الأخيرين ونرجو فى الأيام القادمة حتى يوم الجمعة أن تصل الخروقات إلى صفر... إذا انتهت هذه الخروقات فهذا يجعل البيئة مواتية لبدء المفاوضات."
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مصر 365

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