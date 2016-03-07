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الرئيس العراقي يصل القاهرة للقاء السيسي

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الرئيس العراقي يصل القاهرة للقاء السيسي الرئيس العراقي يصل القاهرة للقاء السيسي

فؤاد معصوم (أرشيفية)

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في زيارته للقاهرة تستغرق 3 أيام للقاء الرئيس عبد الفتاح .

وتأتي زيارة الرئيس العراقي بدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرافقه، خلال زيارته، وزيرا الأمن الوطني والزراعة وعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية العراقية.

ويعقد الرئيس العراقى جلسة مباحثات مع الرئيس السيسي لبحث تعزير التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء نتائج زيارات العديد من الوزراء العراقيين إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس العراقي مجلس النواب، حيث يلتقي الدكتور علي عبد العال، بالإضافة إلى لقاء الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب.

 

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