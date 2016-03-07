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مصطفى فتحي لـ في الجول: عدم احتفالي بهدف مايوكا؟ كنت في الجانب الآخر من الملعب

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مصطفى فتحي لـ في الجول: عدم احتفالي بهدف مايوكا؟ كنت في الجانب الآخر من الملعب مصطفى فتحي لـ في الجول: عدم احتفالي بهدف مايوكا؟ كنت في الجانب الآخر من الملعب

تحدث المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي عقب أول انتصار له مع الفريق أمام للمقاصة مؤكدا أن "كل مباريات الدوري المصري أمام الفرق القريبة في الترتيب، صعبة للغاية".

الأهلي فاز على مصر للمقاصة بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مارتن يول عقب الفوز الأول: "شاهدت لقاء الأهلي أمام بتروجيت قبل لقاء المقاصة، والآن بعدما ما حدث أمام المقاصة، تم إثبات عدم وجود أي مباراة سهلة مع الفرق المتقدمة في الترتيب".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة ONTV "كل الفرق المتقدمة في الترتيب تقدم مباريات كبيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "المقاصة فريق عنيد وقدم لقاء قوي وتوقعت سير المباراة بتلك الطريقة من التسجيلات التي شاهدتها للفريق".

وتابع "سعيد للغاية بأول مباراة وأول انتصار وسنبدأ يوم الأحد الاستعداد لمباراة دوري الأبطال ثم كأس مصر".

ويستعد الأهلي للسفر إلى أنجولا لمواجهة ريكرياتيفو الأنجولي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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