كوكا: الفوز على بورتو أمر رائع.. ولكن الكأس موضوع آخر

قال أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي إن الفوز على بورتو "أمر رائع".

وسجل كوكا هدفا وقاد فريقه للفوز 3-1 على العملاق بورتو يوم الأحد.

وحل بورتو ضيفا على براجا ضمن الجولة 25 من الدوري البرتغالي.

بورتو دخل المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على بنفيكا وموريرينسي وبيلينينسيش، وأراد جوزيه بيسيرو مدرب بورتو مواصلة الفوز حتى يصبح على بعد 3 نقاط فقط من بنفيكا المتصدر ونقطة واحدة من سبورتنج لشبونة الوصيف.

طالع تقرير المباراة وشاهد أهم لقطات كوكا

وقال كوكا، حسب جريدة (أبولا) البرتغالية: "الانتصار كان رائعا، خلقنا العديد من الفرص وأنا سعيد لحصدنا الثلاث نقاط".

وأضاف "كان انتصارا صعبا لأننا لعبنا مباراة ضد ريو أفي منتصف الأسبوع في نصف نهائي الكأس.. كان أسبوعا صعبا".

وتأهل براجا على حساب نادي كوكا السابق لملاقاة بورتو في نهائي الكأس، وهو ما علق عليه مهاجم الأهلي السابق قائلا "لا علاقة لفوزنا بنهائي الكأس، الأمر يختلف تماما بين الدوري والكأس".

وأتم كوكا "نحن في أوقات رائعة.. أتمنى استمرارها".