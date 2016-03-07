أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيميوني بعد الفوز على فالنسيا: عقلية اللاعبين لم تتغير وفزنا بالمباراة باستحقاق

Google+ Print
سيميوني بعد الفوز على فالنسيا: عقلية اللاعبين لم تتغير وفزنا بالمباراة باستحقاق سيميوني بعد الفوز على فالنسيا: عقلية اللاعبين لم تتغير وفزنا بالمباراة باستحقاق

ركز مارتن يول مدرب الأهلي على التمرير خلال مران الاثنين الذي غاب عنه اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء للمقاصة السبت.

وركز المدرب مارتن يول خلال المران على سرعة تسليم وتسلم الكرة في المساحات الضيقة.

وقام عماد متعب بتدريبات تأهيلية.

وسيقدم خالد محمود طبيب الفريق تقريرا للمدرب لمعرفة مدى قدرة متعب على السفر لأنجولا من أجل مواجهة ريكرياتيفو.

وواصل حسام عاشور تدريباته التأهيلية بعد إصابته في لقاء المقاصة لكن فرصته تبدو صعبة في اللحاق بمباراة ريكرياتيفو.

وتدرب اللاعبون لأول مرة في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الهولندي مارتن يول.

ويسافر الأهلي إلى أنجولا الثلاثاء استعدادا لمواجهة ريكرياتيفو السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في مدينة ليبولو.

ويتصدر الفريق مسابقة الدوري بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك حامل اللقب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر