سيميوني بعد الفوز على فالنسيا: عقلية اللاعبين لم تتغير وفزنا بالمباراة باستحقاق

ركز مارتن يول مدرب الأهلي على التمرير خلال مران الاثنين الذي غاب عنه اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء مصر للمقاصة السبت.

وركز المدرب مارتن يول خلال المران على سرعة تسليم وتسلم الكرة في المساحات الضيقة.

وقام عماد متعب بتدريبات تأهيلية.

وسيقدم خالد محمود طبيب الفريق تقريرا للمدرب لمعرفة مدى قدرة متعب على السفر لأنجولا من أجل مواجهة ريكرياتيفو.

وواصل حسام عاشور تدريباته التأهيلية بعد إصابته في لقاء المقاصة لكن فرصته تبدو صعبة في اللحاق بمباراة ريكرياتيفو.

وتدرب اللاعبون لأول مرة في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الهولندي مارتن يول.

ويسافر الأهلي إلى أنجولا الثلاثاء استعدادا لمواجهة ريكرياتيفو السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في مدينة ليبولو.

ويتصدر الفريق مسابقة الدوري بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك حامل اللقب.