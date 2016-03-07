ملثمون يضرمون النيران في حافلة لنقل الركاب بإسطنبول

أضرم مسلحون ملثمون مجهولو الهوية، النيران في حافلة لنقل الركاب في حي “كاغتهانه” التابع لبلدية إسطنبول بعد إرغام سائقها وركابها على مغادرتها.

وذكرت محطة “إن.تي.في” الإخبارية التركية اليوم الاثنين، أن الحافلة أصيبت بأضرار مادية كبيرة، وانتقلت النيران المشتعلة إلى سيارة مجاورة متوقفة على جانب الطريق بموقع الحادث، وأصبحت السيارتان غير صالحتين للاستخدام.

ووصلت فرق الإطفاء وقوات الشرطة على الفور إلى موقع الحادث، في محاولة لإلقاء القبض على المتورطين في الحادث ، وشنت عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل المشتبه بها في حي “كاغتهانه”.