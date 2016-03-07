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تناول الخبز الأبيض ورقائق الذرة يعمل على رفع خطر سرطان الرئة

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تناول الخبز الأبيض ورقائق الذرة يعمل على رفع خطر سرطان الرئة تناول الخبز الأبيض ورقائق الذرة يعمل على رفع خطر سرطان الرئة
حذرت دراسة طبية من أن تناول الأغذية والمشروبات التى تعمل على رفع مؤشر نسبة السكر فى الدم، مثل الخبز الأبيض والرقائق الذرة، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ويعتبر مؤشر نسبة السكر فى الدم (GI) هو مقياس لنوعية الكربوهيدرات الغذائية، التى يحددها مدى سرعة رفع مستويات السكر فى الدم بعد وجبة الطعام، فقد أكد الباحثون وجود علاقة بين مؤشر نسبة السكر بشكل خاص وسرطان الرئة، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت مؤخرا ونشرت فى العدد الأخير من مجلة "علم الأوبئة السرطان".

كان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 1,905 مريض تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة حديثا، ونحو 2,413 من الأصحاء تم تحليل وتتبع عاداتهم الغذائية.

وقد لاحظ الباحثون أن 49% زيادة فى خطر الإصابة بسرطان الرئة خاصة بين الأشخاص الذين عمدوا على تناول أطعمة ومشروبات تعمل على رفع مؤشر السكر فى الدم.


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