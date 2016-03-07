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وزير الآثار يتابع الإجراءات الأمنية وإزالة التعديات بدير البرشا في المنيا

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وزير الآثار يتابع الإجراءات الأمنية وإزالة التعديات بدير البرشا في المنيا وزير الآثار يتابع الإجراءات الأمنية وإزالة التعديات بدير البرشا في المنيا

خلال زيارة المواقع الأثرية

قام الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، اليوم الإثنين، يرافقه اللواء طارق نصر محافظ المنيا بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية الهامة والمتاحف في المنيا، حيث بدأ الوزير جولته بتفقد المنطقة الأثرية بدير البرشا، لمتابعة الإجراءات الأمنية المتبعة، وذلك عقب تعرض الموقع لهجوم من لصوص، لسرقته وتصدى لهم حراس المنطقة.

وأسفر الهجوم عن وفاة شخصين وإصابة الثالث، كما تابع الوزير والمحافظ أعمال إزالة التعديات التي تجرى بالمنطقة.

والتقى الوزير خلال جولته بالمنطقة الأثرية بدير البرشا بعدد من السائحين، واطمئن منهم على سلامة الأوضاع الأمنية وتوافر كافة الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

وسيقوم الوزير والمحافظ بتفقد متحف ملوي، لمتابعة إنهاء أعمال التطوير والترميم تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

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