«أحبار».. أول جزيرة سعودية يتم تهيئتها سياحيًا (صور)

هيأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة أول جزيرة سعودية لسياحة اليوم الواحد، حيث تم تزويدها برصيف للقوارب، ومقهى جلسات، ومطعم للأسماك، و28 جلسة مخصصة للعائلات والشباب موزعة على 4 مجموعات، وأنشطة بحرية تستهوى السياح.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يعد نواة لمشروع استثماري كبير، تأمل من خلاله الهيئة تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على تطوير الجزر وإقامة منتجعات بحرية متكاملة الخدمات، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وتعتبر جزيرة أحبار من أقرب الجزر لمنطقة جازان، حيث تبعد عن جازان قرابة ١٥ كيلو متراً، وتحتوي على شواطئ جذابة ومياه صافية وطبيعة رائعة وتحتوي على عدد من الطيور النادرة مثل النورس والقماري، وتحتضن الجزيرة نباتات وأسماكاً نادرة، ويطلق عليها جزيرة الطيور المهاجرة، وملتقى الشباب والأجداد.