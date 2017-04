Lasse Hallstrom يعيد The Nutcracker الى الشاشة الكبيرة

أعلنت شركة Walt Disney Pictures أنها وقّعت عقداً مع Lasse Hallstrom ليتولّى إخراج فيلم غير كرتوني بعنوان The Nutcracker and the Four Realms والمبني على القصة الكلاسيكية الشهيرة للكاتب Ernst Theodor Amadeus Hoffmann بعنوان The Nutcracker and the Mouse King التي حوّلها Peter Tchaikovsky الى عرض باليه ومن ثم تم اقتباسها الى العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية والأعمال المسرحية الموسيقية، آخرها فيلم من إنتاج عام 2009 عنوانه The Nutcracker in 3D أدّى دور البطولة فيه Elle Fanning و Nathan Lane و John Turturro. لم تكشف الشركة بعد عن الممثلين الذين سيشاركون في الفيلم لكنها كشفت أن Ashleigh Powell ستتولّى كتابة السيناريو. يذكر أن المخرج السويدي Lasse Hallstrom ترشّح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار كأفضل مخرج عن The Cider House Rules و Mitt liv som hund الذي ترشح عنه أيضاً لجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس.