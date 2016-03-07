بعد تبرئته من ضرب صديقته هكذا لفت التركي ساروهان هونيل الأنظار

ضمن مسابقة تصفيف الشعر للرجال الشهيرة (Bakırköy Leyla Gencer KültUr) ، التي أقيمت في دار الأوبرا التركية، بمشاركة 500 مزين رجالي، وسط حضور جماهيري حاشد، تفرّدت مشاركة مزين المشاهير التركي آدم ترزي، وتصدّر المشاركين بقصات الشعر الرجالية، التي صمّمها لاثنين من موديلاته في المسابقة، وحاز بذلك قدراً كبيراً من اهتمام الحضور والإعلام، إذ اختار هذين الموديلين من الوسط الفني التركي، ما أثار اهتمام وفضول الحضور.

وأثنى كثيرون على ذكائه لاختياره الممثل التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر، نجم الموسم الرابع من المسلسل الأعلى مشاهدة "الوردة السوداء"، المعروف عربياً باسم "ورد وشوك"، إذ أطلّ بتسريحة جديدة أنيقة، جعلته أصغر سناً من السابق. وكان الموديل الثاني للمزيّن الشهير آدم ترزي الممثل الشاب فرقان بلالي، الذي يحظى بشعبية في أوساط فئة الشباب والشابات.

وصرّح آدم ترزي بأنّ ساروهان هونيل وفرقان بلالي نموذجا الرجل التركي في موضة الشعر لعام 2016، وقال: "الرجل الأجنبي قد يقصّ شعره ويصففه ويجدّد فيه بأيّ دولة بالعالم،، لكن الرجل التركي المميز بقصة شعره الأنيقة لا يستطيع أن يقصّ شعره إلا في بلده تركيا؛ هذا هو الهدف الأكبر من وجودنا في هذه المسابقة، وهو كسب ثقة الرجل التركي، بتقديم أفضل مواهب وأحدث وأجمل قصّات الشعر، التي لا يمكن أن يجدها في مكان آخر. هنا، بإمكان أيّ رجل القدوم إلى تركيا ونيل ما يريده، إلا أنّ الرجل التركي لن يجد ما يريده في الخارج".

واستمرّ النجمان ساروهان هونيل وفرقان بلالي بمتابعة فقرات المسابقة كافة باهتمام، ولبّيا طلبات وسائل الإعلام والمزيّنين والمعجبين بالتقاط الصور معهم حتى نهاية الحفل.

ويُعدّ آدم ترزي من أبرز المزيّنين في تركيا، ويفضّله المشاهير على غيره، ومن بينهم: ساروهان هونيل، أوزجان دنيز، كيفانش تاتليتوغ، كينان أميرزالي أوغلو.

ويبقى أن نذكر أن ساروهان كان قد تعرّض لاتهام بضرب صديقته، وكان مهدّداً بالسجن قبل أن يبرّئه القضاء التركي.

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