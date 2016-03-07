شيسيدو تطلق خط منتجات ثوري يعتمد على تقنية الأداء الحيوي

المسي نتيجة مضاعَفة بسرعة أكبر من العمق وتمتّعي ببشرة أكثر نضارة وشباباً

Glow Revival

استعيدي رونقك الداخلي مع خط مستحضرات Bio-Performance Glow Revival الثورية من شيسيدو. بعد إجراء البحوث المكثَّفة على مدى 10 سنوات، استنتجت شركة شيسيدو الرائدة في عالم الجمال أنّ شبكة الأوعية الشعرية الرفيعة والمتشعبة التي تمتد تحت سطح البشرة تضطلع بدور حيوي في تحسين مظهر البشرة من خلال الحد من التصبّغات الجلدية والتجاعيد والشوائب وتعزيز نضارتها ومقاومتها للعوامل البيئية الضارّة. تعاني البشرة مشاكل عدة عند حصول خلل ما في وظائف الأوعية الشعيرية واضطراب عملية تجدّد خلايا البشرة. وغالباً ما تعزى تلك المشاكل إلى عدم تغذية كل مناطق البشرة بطريقة متساوية بالعناصر الحيوية.

ولذلك، أطلقت شيسيدو خط منتجات Bio-Performance Glow Revival الثورية لمعالجة مختلف مشاكل البشرة التي تسلبك رونقك الداخلي والخارجي، من خلال منحك بشرة نضرة خالية من الشوائب تضيف الحيوية إلى كل ملامح وجهك.

سيروم Bio-Performance Glow Revival

استعيدي نضارة بشرتك مع هذا السيروم متعدد الفوائد الذي يساهم في تزويد البشرة بالعناصر الرئيسية التي تضمن لوناً موحَّداً، ونضارة خالية من الشوائب، وحماية متينة إزاء العوامل البيئية المضرّة. يعالج السيروم احمرار البشرة وبهتانها ويخفّف التصبّغات الجلدية وعلامات التقدّم في السن. النتيجة: بشرة موحّدة اللون ومعزّزة بالعناصر المغذيّة المقاومة للعوامل البيئية الضارّة، ومسامات أضيق، وقوام أملس بدون شوائب يعزّز انعكاس الضوء إلى أقصى حد ليمنحك نضارة متساوية في كل مناطق الوجه.

كريم Bio-Performance Glow Revival

يعالج هذا الكريم مختلف مشاكل البشرة ليمنحك نضارة قلّ نظيرها. يتميّز بقوام حريري مشرِق يتغلغل تماماً داخل البشرة فور توزيعه على مختلف مناطق الوجه. وعند استخدام هذا الكريم بانتظام، تصبح بشرتك قادرة على المحافظة على ترطيبها المتوازن المثالي. النتيجة: بشرة مفعمة بالنضارة ومقاوِمة للعوامل البيئية الضارّة تماماً كما لو أنها تجدّدت من الداخل.

علاج Bio-Performance Glow Revival لمحيط العين

يساعد مرطِّب محيط العين متعدّد الفوائد وعالي الأداء على تعزيز عملية تجدد خلايا البشرة، مساهماً بالتالي في معالجة الهالات السوداء والانتفاخ حول العينين وفي الحد من الجفاف والتصبّغات الجلدية والخطوط الرفيعة، ليمنحك بشرة أكثر شباباً في محيط العين. يتميّز المرطِّب الثوري بتركيبة Super Bio-Hyaluronic Acid Plus الغنية بحمض الهيالورونيك الحيوي الذي يغذي سطح البشرة بالعناصر الحيوية ودفعة من الفيتامين سي ثابت المفعول من أجل الحد من فرط التصبّغ الجلدي الواضح.

احصلي على نتائج معزَّزة بتطبيق المنتج وفق طريقة التدليك المميّزة: يتوفر علاج Bio-Performance Glow Revival لمحيط العين في أنبوب برأس مميّز مستوحى من طريقة التدليك كاسا التقليدية المستخدمة في آسيا منذ أكثر من 2500 سنة.