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مياه الفيوم تحرر محضرا ضد مواطن قطع المياه عن المواطنين بقرية الصعيدى

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مياه الفيوم تحرر محضرا ضد مواطن قطع المياه عن المواطنين بقرية الصعيدى مياه الفيوم تحرر محضرا ضد مواطن قطع المياه عن المواطنين بقرية الصعيدى
صرح اللواء هشام عطية محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأنه تم تحرير محضر رقم 1885 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة الفيوم، ضد المواطن "سيد ع س" المقيم بقرية الصعيدى التابعة للوحدة المحلية بالحادقة مركز الفيوم، وذلك بسبب قطعه المياه عن المواطنين بدون وجه حق مع أنه غير مختص بذلك ما ألحق ضررًا بالمواطنين.

وأكد منصور معوض مدير عام الشئون القانونية بالشركة أنه فى مثل هذه الحالات التى يقوم بها بعض المواطنين بقطع المياه عن الأهالى يتم بسرعة إبلاغ الشرطة حيث إنه لايجوز إطلاقا لأى مواطن قطع المياه أو الخدمة المقدمة عن الجمهور، ويتم التنسيق مع الشرطة لتحريك قوة من القسم مع مسئول الصيانة بالشركة والتوجه إلى مكان قطع المياه وإعادة توصيلها مرة أخرى للمواطنين وتحميل المواطن الذى قام بقطع المياه التكاليف كافة من جراء إتلاف الخط.

وأضاف منصور معوض أنه طبقًا لأحكام القانون الخاص بالمياه رقم 27 لا يجوز إطلاقا لأى مواطن قطع المياه ومنعها عن المواطنين لأن الشركة هى الجهة الوحيدة المختصة بموضوع توصيل المياه أو قطعها فى حالة المخالفة.


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