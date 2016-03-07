تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 1500 لتر سولار وطن دقيق قبل بيعهما فى السوق السوداء بالبحيرة.

حيث شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب محل زيوت سيارات لقيامه بتجميع كمية (1500) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر 3110/2016 جنح مركز شرطة أبو المطامير.

كما تم ضبط صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى كمية (1.50) طن دقيق بلدى من حصة المخبز وتحرر المحضر 4015/2016 جنح مركز شرطة أبو المطامير.

وتم ضبط صاحب محل أسمدة زراعية كائن بمدينة حوش عيسى لحيازته كمية (300) كيلو مغذيات زراعية مجهولة المصدر وتحرر المحضر 1931/2016 جنح مركز حوش عيسى.

بينما تم ضبط صاحب محل أسمدة زراعية لحيازته كمية (100) كيلو مغذيات زراعية مجهولة المصدر وتحرر المحضر 1929/2016 جنح مركز حوش عيسى.