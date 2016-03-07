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مدير أمن دمياط يتفقد سوق السمك القديم

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مدير أمن دمياط يتفقد سوق السمك القديم مدير أمن دمياط يتفقد سوق السمك القديم
تفقد اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط اليوم، الحالة الأمنية في نطاق محافظة دمياط.

وقال بيان لمديرية الأمن اليوم، إن مدير الأمن تفقد الاسواق بمناطق سوق السمك القديم والحالة المرورية بمنطقة فكرى زاهر وباب الحرس وشارع الجلاء وميدان الشهابية.

ورافق مدير الأمن خلال الجولة، عدد من قيادات المديرية ورئيس مجلس مدينة دمياط، ورئيس مباحث ، ورئيس قسم شرطة المرافق، لمتابعة الأوضاع الأمنية بالسوق وضبط الأسعار، والتقى مع التجار بالسوق، للتأكيد عليهم بعدم المغالاة في الأسعار، حيث أكدوا علي التزامهم التام بالأسعار للتخفيف عن المواطنين.

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مصر 365

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