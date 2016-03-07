السيطرة على حريق بمصنع كيما أسوان وجاري حصر الخسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق شب بفرن الفري سيليكون بمصنع كيما ومنع امتداد النيران لباقي المصنع، ولم يحدث الحريق خسائر بشرية وجاري حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.

وكان اللواء عمر ناصر تلقى إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بمصنع كيما، وتم الدفع بعشر سيارات اطفاء للسيطرة عليه.

وقال مصدر مسئول في مصنع كيما بأسوان، إن السبب الرئيسي لحريق فرن الفري سيليكون يرجع إلى تعطل دائرة الحماية الموجودة بالفرن خلال الفترة الماضية، ونظرًا لعدم وجود المهندس الصيني الذي صممها لم يتم عمل الصيانة اللازمة لها، وقررت إدارة المصنع تشغيلها دون إصلاح دائرة الحماية.

وأضاف أن دائرة الحماية وظيفتها إصدار إشارة إنذار عند حدوث أي مشكلة في فرن الفري سيليكون، وعندما حدث انفجار في خراطيم الزيت لم تصدر الإشارة نظرًا لتعطلها، وبالتالي لم ينتبه المسئولين سريعًا ما أدى إلى تفاقم المشكلة واشتعال النيران بشكل سريع.