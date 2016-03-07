تنفيذ 27 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

قامت حملة أمنية ​بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية لتنفيذ 27 حكم وقرار قضائي وإداري بـ 3 مراكز في محافظة سوهاج.

​ففي مركز شرطة طما، تم تأمين تنفيذ عدد “14 ” حالة تعدي على أراضي زراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1045 إداري المركز لسنة 2016.

وقسم شرطة جرجا، تم تأمين تنفيذ عدد “6″حالة تعدي على أراضي زراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 524 إداري القسم لسنة 2016. أما في مركز شرطة أخميم، تم تأمين تنفيذ عدد “6″ حكم وقرار قضائي، تم تأمين مكتب المساحة أثناء إجراء فصل حد بدائرة المركز، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1069 إداري المركز لسنة 2016.