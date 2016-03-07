أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تنفيذ 27 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

Google+ Print
تنفيذ 27 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎ تنفيذ 27 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

إزالة حالات تعدي على أراضي زراعية – أرشيفية

 

قامت حملة أمنية ​بإشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية لتنفيذ 27 حكم وقرار قضائي وإداري بـ 3 مراكز في محافظة سوهاج.

​ففي مركز شرطة طما، تم تأمين تنفيذ عدد “14 ” حالة تعدي على أراضي زراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1045 إداري المركز لسنة 2016.

وقسم شرطة جرجا، تم تأمين تنفيذ عدد “6″حالة تعدي على أراضي زراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 524 إداري القسم لسنة 2016. أما في مركز شرطة أخميم، تم تأمين تنفيذ عدد “6″ حكم وقرار قضائي، تم تأمين مكتب المساحة أثناء إجراء فصل حد بدائرة المركز، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1069 إداري المركز لسنة 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا