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ضبط 9 تماثيل أثرية بحوزة شخص في المنيا

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ضبط 9 تماثيل أثرية بحوزة شخص في المنيا ضبط 9 تماثيل أثرية بحوزة شخص في المنيا

ضبط تماثيل بحوزة شخص

تمكنت قوات الأمن بمحافظة المنيا، بمركز شرطة مطاي من ضبط 9 تماثيل يشتبه في أثريتهم بحوزة شخص.

كان اللواء رضا طبيلة، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي، بمركز مطاي، بوجود عدد من التماثيل الأثرية بحوزة شخص بقرية “حلوة”.

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي، تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، وبقيادة الرائد محمد نادي، رئيس مباحث المركز، ومعاونة النقباء محمود الضبع، وأحمد الزعفراني، محمد عبد الغني، أحمد أبو حمر، اللذين تمكنوا من ضبط طه “ح. ح”، 45 سنة،يعمل فلاح، ومقيم قرية حلوة، مركز مطاي، وبحوزته 9 تماثيل مختلفة الأحجام على شكل آدمي يشتبه في أثريتهم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 985 إداري مركز مطاي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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