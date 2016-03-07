ضبط 140 ألف قرص مخدر وسيدة تخفى المخدرات فى الطعام لإدخالها لزوجها بالسجن

ضبطت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، "عاطل" بحوزته 140 ألف قرص مخدر قبل محاولة ترويجها على عملائه.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام "علاء .ع"- 37 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة قسم ثان الرمل بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد "140000" قرص مخدر ومبلغ 440 جنيهاً - وهاتف محمول أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن الملازم حسين عواد – ضابط منوب قسم شرطة أول المنتزه، من ضبط "حميدة .م" - 22 سنة بدون عمل مقيمة دائرة ثان الرمل بحوزتها عدد"15" قرصا مخدرا قامت بإخفائها داخل بعض المأكولات أثناء حضورها للقسم لزيارة زوجها المتهم "سامى. خ" - المحبوس احتياطياً بحجز القسم على ذمة القضية جنح القسم "سرقة ".

وأقرت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد توصيلها لزوجها المتهم المذكور، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه.

ضبط عاملين بحوزتهما بندقية آلية وبحوزتهما 1200 قرصا مخدرا بقنا