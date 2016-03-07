ضبط شاب مطلوب فى قضية تظاهر وآخر هارب من 170 حكما قضائيا بالإسكندرية

تمكنت مأمورية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد وضباط قطاع الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

أسفرت الحملة عن ضبط "عبد الله. ا"، 29 سنة حاصل ليسانس آداب مقيم دائرة القسم، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية إدارى قسم شرطة ثان الرمل "تظاهر" بالمخالفة للقانون، لإسقاط نظام الحكم وإثارة الرأى العام، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة من ضبط "محمد. م" 50 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى "170" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبان"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة "90" سنة، وجار التنفيذ عليه.

القبض على شخصين هاربين من أحكام قضائية بسبب اقتحام منشآت شرطية