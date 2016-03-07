التعليم: إعداد تقرير مراجعة كتب العربى والدين ووثيقة مناهج لذوى الإعاقة

أكد بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم إعداد التقرير النهائى الخاص بمراجعة كتب اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية، واللغة الإنجليزية للمرحلتين الابتدائية والثانوية، وتنظيم ورش عمل بخصوص مناهج المجالين الصناعى والزراعى فى التعليم العام، ووضع معايير لتأليف كتب اللغة العربية لذوى الإعاقة الذهنية، وإعداد وثيقة مناهج لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار "حسن"، فى بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه تم إعداد دليل لتنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب التعليم الفنى، وتنفيذ دورات تدريبية متعلقة ببرنامج "التقويم البنائى" لموجهى التعليم الابتدائى بمحافظة الجيزة.

وأوضح "حسن"، أنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة من حوالى 150 متخصصًا من الأكاديميين والتربويين لمراجعة مناهج العلوم والرياضيات المصرية، فى ضوء مناهج بعض الدول الأخرى المتقدمة، وتم تشكيل لجنة وزارية تضم السادة وزراء الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وأمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذ عملية تطوير المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تشكيل لجان لإثراء هذه المناهج من خلال ربطها ببنك المعرفة المصرى؛ بهدف تنمية مهارات البحث العلمى لدى الطلاب والانطلاق نحو آفاق المعرفة، والتحول بالمعلم إلى باحث، مما ينعكس بدوره على العملية التعليمية بكافة عناصرها ومخرجاتها.

وبالنسبة لمناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وعلم النفس، والفلسفة، والتربية الوطنية، والتربية الدينية لجميع الصفوف، تم تشكيل لجان متخصصة يشارك فيها أساتذة الجامعات لمراجعتها والتركيز على المفاهيم الأساسية وإزالة الحشو وتنمية الولاء والانتماء والثوابت الوطنية.

وفيما يخص نظم الامتحانات والتقويم، أكد "حسن"، أنه تم إعداد مواصفات الورقة الامتحانية للصم والمكفوفين للمرحلة الابتدائية لجميع المواد الدراسية، وإعداد اختبارات تجريبية للشهادتين الابتدائية والإعدادية للمواد الدراسية الأساسية لقياس المستويات العليا لتفكير والتفكير الناقد، وتمت دراسة السلبيات التى شابت امتحانات الشهادات العامة ووضع حلول لمنع الغش الجماعى والإلكترونى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز الأمن القومى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أنه تم إعداد بنك الاستعداد اللغوى والعقلى لمدارس وفصول المتفوقين، وإعداد مسودة لمصفوفة معايير ومؤشرات المواد الدراسية، لضمان عدم التداخل بين المناهج، كما تم الانتهاء من إعداد أدلة معلم جديدة لرياض الأطفال، تتناول كيفية تدريس الخبرات الأولية المختلفة.

ولفت حسن إلى أنه بالنسبة لمشروع القرائية فقد تم تصميم وتطبيق أدوات مشروع القرائية؛ لرفع مستوى القراءة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، كذلك بالنسبة لمشروع الحسابية؛ لرفع مستوى الرياضيات لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

مصدر: فتح مظاريف مناقصة طباعة كتب العام الدراسى الجديد منتصف مارس