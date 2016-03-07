بالصور.. رسامة أول كاهن مصرى ببلجيكا بيد أسقف هولندا والسويد

وصل الأنبا أباكير أسقف السويد والدول الاسكندفانية إلى مطار هولندا الدولى فى زيارة رعوية لهولندا، وكان فى استقباله كل من الأنبا أرسانى أسقف هولندا وبلجكيا، وعدد من كهنة الكنيسة القبطية، على رأسهم كل من الراهب مكسيموس السريانى والقمص يوسف منصور والقمص يسى ثابت، والقس يوساب وعدد من كهنة الكنائس وعدد من الجالية القبطية للمشاركة فى 2 من القساوسة الجدد للخدمة فى هولندا وبلجيكا.

وقام الأنبا أباكير أسقف السويد بمشاركة الأنبا أرسانى أسقف هولندا وبلجكيا وعلى رأسهم كل من الراهب مكسيموس السريانى والقمص يوسف منصور والقمص يسى ثابت، والقس يوساب والقمص أنجيلوس كاهن كنيسة الملاك بلاهاى وأكثر من 100 شماش بالصلاة لرسامة القس كل من القس "متاوؤس" ليكون سكرتيرا للأنبا أرسانى بهولندا والقس يوسف ليكون أول كاهن مصرى يرسم ببليجكا عاصمة الاتحاد الأوروبى.

وبدأت الكنيسة القبطية قداس الرسامة برئاسة كل من الأنبا أرسانى أسقف هولندا وبلجيكيا والأنبا أباكير فى عمل قداس ورسامة أول قس مصرى لإيبارشية بلجيكا وقس جديد لإيبارشية هولندا.

وقال القساوسة الجديدة الكهنــــــوت تعهد الكاهن القبطى الأرثوذكسى ومسئوليته، طبقا لقوانين المجمع المقدس قائلين "أنا الضعيف (فلان) المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس فى كنيسة إيبارشية هولندا وبلجيكا أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعى الرعاة وأمام ملائكة وقديسيه، وأمام أبى قداسة البابا تواضروس وأمام الإكليروس وكل الشعب بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسى إلى النفس الأخير، وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها، وأن أبذل كل جهدى فى تعليم الشعب بإيمان سليم، وقيادته فى حياة القداسة والبر، وأكون أنا نفسى قدوة له فى كل عمل صالح"

وأضاف القساوسة الجدد: أننا نتعهد بأن أحب الرعية، وأعاملها بالرفق والحكمة، وأبذل ذاتى فى افتقاد الشعب والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتى، وأن أبحث عن الضال وأسعى لرده، وأجمع خراف الله المتفرقة، ولا أغفل عن العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم أحد يذكرهم، وأن أكون طويل الروح، واسع الصدر فى معاملة الناس، ولا تكون لى منهم جماعة مختارة بل أهتم بالكل.

وتابع القساوسة فى القسم: إننا نتعهد بأن أضع صالح الكنيسة فوق كل اعتبار، وأن أبعد عن محبة المال وعن محبة النصيب الأكبر، ولا أتعالى على الشعب، ولا أهملهم ولا أكلفهم بما لا يطيقون، ولا آمرهم بما يخالف وصية الرب، ولا أرفض التائب إذا رجع، ولا أقصر فى خدمة أحد منهم، كما أتعهد بأن أخضع لرئاسة الكهنوت ممثلة فى قداسة البابا البطريرك مع احترامى وتوقيرى لشركائه فى الخدمة الرسولية الآباء المطارنة والأساقفة، كما أطلب من الرب أن يهبنى قوة بصلواتهم حتى أقوم بهذه المسئولية الخطيرة وأؤدى بأمانة كافة ما يطلبه منى عمل الكهنوت الجليل.

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