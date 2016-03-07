"الزراعة": إقالة سعد موسى يخدم استراتيجية 2030 ونستعين بخبير أجنبى

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى،إن تكليف الدكتور إبراهيم إمبابى، للعمل رئيساً للإدارة المركزية للحجر الزراعى بدلاً من الدكتور سعد موسى، جاء لرؤية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتطوير الوزارة والأجهزة التابعة لها، في إطار خطة إعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتطوير وتحسين الأداء، بما يخدم استراتيجية التنمية الزراعية 2030.

و ونفت الوزارة الزراعة فى بيان لها اليوم الإثنين، ما تم تداوله فى بعض الصحف والمواقع الإخبارية،حول وجود علاقة بتغيير الدكتور سعد موسى الرئيس السابق للإدارة المركزية للحجر الزراعى، وشحنات القمح المستوردة من الخارج.

وأوضحت وزارة الزراعة ،أنه فيما يخص فطر "الارجوت"، أكدت الوزارة أن عمليات استيراد الأقماح من الخارج يتم وفقاً للمواصفة القياسية المصرية، والتى تتطابق مع هيئة الكودكس العالمية، بحيث لا يتم السماح لأى شحنات تزيد فيها نسبة الإصابة بفطر الإرجوت عن 0.05 ،% و هناك اتفاق بين وزارات الزراعة والتموين والصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في هذا الشأن.

وذكر البيان ، أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" على سرعة ارسال خبير من المنظمة لتحليل المخاطر فيما يخص فطر الارجوت في القمح والجلوس مع الاطراف المعنية فى هذا الشأن، لافتة الى أن النتيجة التى سيتوصل اليها الخبراء فى هذا الشأن هى التى ستحدد التشريع المناسب للحجر الزراعى المصرى حول هذا الأمر.

كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف الدكتور إبراهيم أحمد إمبابى رئيس بحوث بمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، بالعمل رئيساً للإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى عمله طبقا للقرار رقم 306 لسنة 2016، خلفاً للدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى السابق، الذى كشف عن شحنات قمح واردة مصابة بفطر "الارجوت" الخطير الذى يهدد الإنتاج الزراعى فى مصر.