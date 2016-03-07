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"التعليم" تحقق فى واقعة تحرش معلمين بطالبات فى مدرسة العجوزة الثانوية

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"التعليم" تحقق فى واقعة تحرش معلمين بطالبات فى مدرسة العجوزة الثانوية "التعليم" تحقق فى واقعة تحرش معلمين بطالبات فى مدرسة العجوزة الثانوية
قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إرسال لجنة للتحقيق، فى واقعة تحرش معلمين بمدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات بطالبات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشيكل لجنة من الشئون القانونية والمتابعة بمعرفة وكيل مديرية التربية والتعليم محمد عبد الهادى للتحقيق، فيما تم تداوله وما تردد بشأن تحرش "م. ل" و"م. ع"، بطالبات بعد انتهاء اليوم الدراسى.

وأضاف المصدر، أن المعلومات أفادت بأن أحد عمال المدرسة تمكن من ضبط أحد المعلمين سابقى الذكر فى وضع مخل مع إحدى طالبات المدرسة، مؤكدا أن اللجنة سوف تتحقق لمعرفة ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها، لافتاً إلى أنه حال ثبوتها سيتم استبعاد المعلم من التدريس، كما يتم استبعاد مديرة المدرسة وتوقيع الجزاء المناسب على المشرفين.


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