الهدوم ممكن تكون مصدر للمرض.. نصائح لغسل الملابس بطريقة صحيحة أهمها الغلى

الغلى من الوسائل التقليدية القديمة، التى كانت تلجأ إليها أمهاتنا لتنظيف وتعقيم الملابس بشكل تام، حيث السخونة تقتل البكتيريا والفطريات.

وأوضح الدكتور خالد بهجت - استشارى الأمراض الجلدية - أن الملابس هى منبع الفطريات والأمراض، وتصبح مصدرا رئيسيا فى كثير من الأحيان لانتقال وتجدد العدوى، ومنها العدوى الميكروبية المخلفة للحبوب والبثور، وكذلك الحساسية والتينيا، والحساسية المهبلية وعدوى الأعضاء التناسلية.

وقدم الدكتور خالد بهجت من خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" مجموعة نصائح لقتل البكتيريا والفطريات وهى:

>1. غلى الملابس أو استخدام برنامج ساخن فى غسالتك.

>2. الاهتمام بتعقيم الملابس فى كل غسلة، ويحققه برنامج متاح بالغسالات.

>3. تعقيم الملابس بنشرها موجهة لأشعة الشمس الصافية فترة طويلة، لذا يجب نشرها صباحا وجمعها ليلا.

>4. إضافة منظفات جيدة للبشرة، لا تسبب أمراض جلدية، أو ذات رائحة نفاذة للغاية ومعطراتها قوية.

>5. الشطف بالمياه فى برنامج الغسالة يجب أن يكون مرتين لتطهير الملابس بشكل تام.

>6. عدم ترك الملابس فى صندوق الغسيل فترة طويلة، وغسلها أولا بأول.

>7. عدم ترك الملابس مكممة ومبللة فى صندوق الغسيل فترة لأن ذلك يمثل بيئة ملائمة لنمو الفطريات والبكتيريا.

>8. عدم نقع الملابس فترة طويلة، أو تغيير المياه كل فترة.

>9. غسل نوع من الملابس بشكل منفصل، الجوارب وحدها، الملابس الداخلية للرجل وحدها، الملابس الداخلية للسيدة وحدها وهكذا.

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