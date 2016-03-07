بالصور.. تعليم الأطفال القراءة الحرة والفنون بقصر ثقافة المدامود بالأقصر

ينظم قصر ثقافة المدامود شمالى محافظة الأقصر التابع لفرع ثقافة الأقصر، اليوم الاثنين، ورشة لتعليم الأطفال الفنون والقراءة الحرة بالمكتبة، وذلك فى إطار خطة القصر لتعليم وتثقيف الأطفال بالمدينة.

ومن جانبه صرح أحمد الشرقاوى الشلالى، مدير قصر ثقافة المدامود، بأن تلك الفعاليات يتم تنظيمها بصورة دورية لمساعدة الأطفال على الرقى بفنونهم فى الرسم والإبداع للوصول لأعلى مستويات النجاح المجتمعى مستقبلاً.

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