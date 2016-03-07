جراج للسيارات بالكارت الممغنط ابتكار جديد لطلبة هندسة منوف

تمكن فريق من طلبة قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم بالتعاون مع طلبة قسم الحاسبات بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، من التوصل إلى ابتكار ذكى لأحد الجراجات الإلكترونية المتعدد الطبقات من خلال استخدام الكروت الممغنطة يطلق عليهAutomatic car park (Acp).

وقال كلا من الدكتور جمعة زكي الفار الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم والدكتورة مها سعد الدين طلبة الأستاذة بقسم هندسة وعلوم الحاسب والمشرفين على المشروع، إن الفكرة تتلخص فى جراج ذكي متعدد الطبقات يعمل بطريقة أوتوماتيكية، يوجد في كل طابق أماكن لتخزين السيارات دون الحاجة إلي أى تدخل بشري، حيث يتم التعامل مع الجراج عن طريق الكارت الممغنط أو الكارت الذكي، يتم من خلاله السماح للمستخدم ركن سيارته أو رفضها، كما أن الجراج مزود بنظام أكثر حماية للكشف عن السيارة وصاحبها من حيث المخالفات والتنبيه في حالة تعرض السيارات للسرقة، كما يساعد هذا الإبتكار الذكي على حل مشكلة المناطق المزدحمة والمتكدسة بالسيارات وتوفير جراجات ذكية أكثر تنظيما وأكثر حماية وخلق بيئة نظيفة وأكثر تطوراً.

وضم فريق العمل "أحمد صبحي السيد قنديل، أحمد سمير محمد عبد الحليم، محمد جمال إبراهيم علي، نبيل عيد محمد خفاجي، محمد ناجي مصطفي الفقي، هويدا عبد الرازق حواش، لمياء صبحي احمد، أميرة عبد الوهاب عبد الجواد والشيماء عبد الغنى بلابل.