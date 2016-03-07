ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن أثار بباريس في الوادي الجديد

​​تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة باريس، يفيد بضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن أثار بشرق جدة التابعة لمركز باريس.

والمضبوطين ​​هم ​”ح. أ” 45 سنة، من محافظة الإسكندرية، و”م.ح” 23 سنة من مطروح، و”م.أ” 23 سنة من قرية جدة ومقيم بمحافظة مطروح، وكشف محضر الواقعة اصطحاب الأخير للشخصين نظرًا لمعرفته المكان جيدًا.

كما تم ضبط معدات بحوزتهم” 2 فاس حديد، وعدد2 عتلة، و2 مرزبة، أنبوبة بوتجاز، كابل كهرباء، صاروخ تقطيع”.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 46 إداري باريس، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.