أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن أثار بباريس في الوادي الجديد

Google+ Print
ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن أثار بباريس في الوادي الجديد ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن أثار بباريس في الوادي الجديد

اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد – أرشيفية

 

​​تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة باريس، يفيد بضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن أثار بشرق جدة التابعة لمركز باريس.

والمضبوطين ​​هم ​”ح. أ” 45 سنة، من محافظة الإسكندرية، و”م.ح” 23 سنة من مطروح، و”م.أ” 23 سنة من قرية جدة ومقيم بمحافظة مطروح، وكشف محضر الواقعة اصطحاب الأخير للشخصين نظرًا لمعرفته المكان جيدًا.

كما تم ضبط معدات بحوزتهم” 2 فاس حديد، وعدد2 عتلة، و2 مرزبة، أنبوبة بوتجاز، كابل كهرباء، صاروخ تقطيع”.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 46 إداري باريس، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا