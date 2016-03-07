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جمهور روما يختار صلاح أفضل لاعب في مباراة فيورنتينا

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جمهور روما يختار صلاح أفضل لاعب في مباراة فيورنتينا جمهور روما يختار صلاح أفضل لاعب في مباراة فيورنتينا

اختار جمهور روما النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في مباراة فريقهم ضد فيورنتينا السبت الماضي التي انتهت بخسارة الأخير 4-1.

وتألق صلاح في مواجهة فريقه السابق فصنع هدفا وسجل اثنين لينال بدون منازع لقب أفضل لاعب في المباراة من قبل جمهور ذئاب العاصمة.

وصوت الجمهور عبر حساب روما الرسمي بموقع تويتر على من يستحق لقب أفضل لاعب من بين الرباعي صلاح وستيفان الشعراوي وميراليم بيانيتش ودييجو بيروتي.

وحصل جناح منتخب على نسبة 70% من الأصوات مقابل 14% للشعراوي و12% لبيانيتش و4% لبيروتي.

وكان صلاح هو أفضل لاعب بالفريق الشهر الماضي بناء على تصويت قام به الجمهور عقب تسجيله لـ4 أهداف وصناعة اثنين في 5 مباريات بالدوري.

ويقدم نجم المقاولون العرب السابق مردودا جيدا مع الفريق العاصمي الذي يأمل احتلال المركز الثالث على الأقل في الدوري مع نهاية الموسم حتى يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

واقترب روما من وداع دوري الأبطال هذا الموسم، فسوف يحل ضيفا على ريال مدريد الثلاثاء في إياب ثمن النهائي وكان لقاء الذهاب قد انتهى في العاصمة الإيطالية بفوز الميرنجي بهدفين للاشيء.

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