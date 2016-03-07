الشامي: سمير زاهر لن يصمد أمام شعبية هاني أبو ريدة في انتخابات الجبلاية

يرى محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن سمير زاهر ستكون فرصته ضعيفة في مواجهة هاني أبو ريدة إذا ترشحا لانتخابات الجبلاية المقبلة.

ويستعد اتحاد الكرة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد في سبتمبر المقبل، وأعلن منذ أيام هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ترشحه.

وقال الشامي لقناة أون تي في:"أبو ريد سيفوز أمام سمير زاهر إذا ترشح الثنائي".

وأضاف "أعضاء الجمعية العمومية لديهم تعاطفا كبيرا مع أبو ريدة نظرا لمنصبه الدولي إضافة لحرمانه من الترشح في الانتخابات الماضية. هذا إلى جانب شعبيته الكبيرة على مستوى أندية مصر".

وأردف "أبو ريدة يمتلك الفكر والخبرات اللازمة لتطوير الكرة المصرية، لا أحد يستطيع منافسته في الانتخابات".

وتابع "أطالب سمير زاهر بعدم خوض الانتخابات، أراه مناسبا أكثر لرئاسة رابطة الأندية في حال تأسيسها نظرا لخبرته الكبيرة".