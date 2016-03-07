متعب يكشف عن راتبه الأول بالأهلي.. ورفضه لجائزة ضخمة بعد هدفي كوت ديفوار

بدأ عماد متعب مهاجم الأهلي مشواره مع الفريق الأول براتب سنوي ضعيف مقارنة بنجوم كرة القدم.

وكشف متعب "أول راتب لي مع الفريق الأول كان 150 ألف جنيه عند تصعيدي موسم 2004/2003".

وأضاف عبر قناة الحياة "أما راتبي حاليا من الصعب الكشف عنه احتراما للخصوصية دخل صفوف الفريق".

وعن أكبر جائزة مالية، رد المهاجم الدولي "في كأس أفريقيا 2006، وعدت أحد الشركات الراعية بمنح أي لاعب يسجل هدفا في مرمى كوت ديفوار يحصل على مليون جنيه".

واختتم "سجلت هدفين، وأبو تريكة هدفا، والحضري نال جائزة، ولكن رفضنا استلام هذه الجائزة المالية بشكل شخصي، بل تم توزيعها على الفريق بالكامل".