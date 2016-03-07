أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها 30 ألف كرتونة مقلدة لشركات دعاية بعابدين

Google+ Print
ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها 30 ألف كرتونة مقلدة لشركات دعاية بعابدين ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها 30 ألف كرتونة مقلدة لشركات دعاية بعابدين
ألقت مباحث شرطة الداخلية بالقاهرة اليوم، القبض على صاحب مطبعة غير مرخصة للدعاية والإعلان، مما يعد مخالفا للقانون، وتشغيلها بقصد التربح بمنطقة عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين مفادتها قيام صاحب مطبعة بتقليد علامات خاصة بشركات كبرى مدون عليها "البن اليمنى المعبود"، وتوجد لديه أوراق بتفويض من الشركات بغرض توزيع المنتج المقلد للشركات بغرض تحقيق الأرباح.

وانتقلت قوة أمنية إلى المكان المتحرى عنه، وتم ضبط 30 ألف عبوة كرتونية فارغة ومعدة للتداول ومدون عليها علامات لشركات مشهورة، وتم تحريز المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


>ضبط 1816 نظارة طبية تسبب العمى داخل محل بصريات غير مرخص بعابدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم