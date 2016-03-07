ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها 30 ألف كرتونة مقلدة لشركات دعاية بعابدين

ألقت مباحث شرطة التموين الداخلية بالقاهرة اليوم، القبض على صاحب مطبعة غير مرخصة للدعاية والإعلان، مما يعد مخالفا للقانون، وتشغيلها بقصد التربح بمنطقة عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين مفادتها قيام صاحب مطبعة بتقليد علامات خاصة بشركات كبرى مدون عليها "البن اليمنى المعبود"، وتوجد لديه أوراق بتفويض من الشركات بغرض توزيع المنتج المقلد للشركات بغرض تحقيق الأرباح.

وانتقلت قوة أمنية إلى المكان المتحرى عنه، وتم ضبط 30 ألف عبوة كرتونية فارغة ومعدة للتداول ومدون عليها علامات لشركات مشهورة، وتم تحريز المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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