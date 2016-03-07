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ضبط صاحب مصنع بحوزته 60 ألف عبوة سلع غذائية مغشوشة فى أكتوبر

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ضبط صاحب مصنع بحوزته 60 ألف عبوة سلع غذائية مغشوشة فى أكتوبر ضبط صاحب مصنع بحوزته 60 ألف عبوة سلع غذائية مغشوشة فى أكتوبر
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط صاحب مصنع صناعات غذائية بحوزته 60 ألف عبوة سلع غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمى ومغشوشة فى أكتوبر وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها أن مالك مصنع يعمل بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية بنطاق دائرة مركز قسم أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، أنتج العصائر والسكر ومكسبات الطعم باستخدام مواد خالية من أى مستندات تفيد مصدرها أو مشروعية حيازتها، وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء كبرى المصانع والشركات مدخلا بذلك الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المصنع المتحرى عنه وأسفر ذلك عن ضبط مالكه و60630 عبوة سلع " مربى، عصائر، مرقة " مغشوشة و9 طن و506 كيلو مستلزمات انتاج " سكر، ملح ليمون " ومكسبات طعم ورائحة و35 ألف عبوة سلع ممتلئة ومعظم السلع بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك معده لتوزيع على المحال، وتم تحرير المحضر اللازم.


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مصر 365

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