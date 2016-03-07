ضبط 7356 قطعة اكسسوارات هواتف محمولة مجهولة المصدر داخل محل بالموسكى

تمكَّنت مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة اليوم، من ضبط صاحب محل غير مرخص لاكسسوارات الهواتف المحمولة بمنطقة الموسكى، لقيامه ببيع قطع غيار مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما وردت معلومات لضباط الإدارة، تفيد بقيام مالك محل لاكسسورات الهواتف المحمولة المغشوشة ووالمدون عليها أسماء شركات كبرى بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع الغيار المقلدة ومجهولة المصدر.

قامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المحل، وتم ضبط المدير المسئول وبحوزته 7356 قطعة غيار "شاحن، سماعة أذن ، بطارية، وصلة هاتف، غطاء" مغشوشة ومجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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