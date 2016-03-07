النيابة تطلب الاستعلام عن أفراد الحراسة فى واقعة هروب إخوانى بالشرقية

أمر المستشار أحمد الفقى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، بالاستعلام عن أفراد قوة التأمين المكلفة بالحراسة فى واقعة هروب سجين إخوانى من داخل المحكمة، وتحريات الأمن العام حول الواقعة .

فيما تجرى نيابة مركز الزقازيق، برئاسة أحمد يسن مدير النيابة، تحقيقات مكثفة فى واقعة هروب سجين إخوانى، من دورة مياه المحكمة بالزقازيق، السبت الماضى، أثناء عرضه على المحكمة، وتبين أنه من العناصر الإرهابية التى كانت تقوم بتصنيع المتفجرات لاستخدامها فى أعمال إرهابية.

وكشفت التحقيقات التى أجراها فريق من ضباط البحث الجنائى، أثناء عرض قوة من مديرية أمن الشرقية عدد من السجناء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على المحكمة بتل بسطة، دائرة مركز الزقازيق، قام السجين "خالد محمد أحمد" 20 سنة محبوس على ذمة قضية بقسم ثانى الزقازيق بالهروب، وتبين أنه محام حر وله محل إقامة بمنطقة حسن صالح دائرة قسم ثانى ومحل آخر بكفر موسى عمران مركز الزقازيق .

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يقوم بتصنيع المواد المتفجرة التى تستخدم فى الأعمال التخريبية بمدينة الزقازيق ،وأنه طلب من أمين شرطة السماح له بدخول دورة المياه، فقام أمين الشرطة بفك الكلابشات من يده، وبعد دخوله هرب من دورة المياه .

فيما حاول فريق من ضباط البحث الجنائى برئاسة العميد أحمد عبد العزيز وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية ملاحقة المتهم بمحل إقامته، لكن لم يتم العثور عليه، وتعد المرة الثالثة التى يقوم فيها مساجين الإخوان بالهروب حيث تمكن سجين من الهروب من قوات أمن العاشر، كما أحبط مأمور مركز شرطة بلبيس محاولة إخوانى الهروب بعد ضبطه على بوابة المركز متنكرا فى زى نقاب.

هروب سجين إخوانى قبل عرضه على النيابة بالشرقية