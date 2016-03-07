ضبط كاميرات تصوير ولاب توب ومنشطات جنسية داخل وكر "الدكش" بالجعافرة

أجرت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة لاستهداف وملاحقة العناصر الإجرامية فى واقعة استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة بالخانكة، أسفرت عن ضبط كاميرات تصوير ولاب توب وتابلت ومنشطات جنسية داخل زراعات وكر "الدكش" بالجعافرة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث استمرار جهود البحث، وأثناء قيام القوات بتمشيط الأراضى الزراعية والحدائق مكان تواجد العناصر الإجرامية كل من، "محمد حافظ أمين حافظ وشهرته "الدكش" 30 سنة عاطل ومقيم الجعافرة – دائرة المركز، والسابق اتهامه فى عدد من القضايا، و"فرج حافظ أمين حافظ" 29 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا، وأمين حافظ أمين حافظ 32 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا.

وتـم ضبـط جوال بداخله جهاز لاب توب ماركة Hb 0 وكاميرا فيديو ماركة jvc 0 وعدد 2 شاحن بطارية وكاميرا وعدد 5 ساعات يد وسلاح أبيض مطواة، وجهاز تابلت صينى ماركة M.touch 0 وكاميرا تصوير أوليمبوس فضى اللون، وولاعة مكتب على شكل بندقية خرطوش وجهاز ريسفير صغير الحجم، وعدد 4 شاحن جهاز لاسلكى ماركة كينوود وعلبة هاتف سامسونح جلاكسي s5 فارغة - علبة جهاز محمول سامسونج H6 بداخلها شاحن وكاميرا تصوير ماركة مينتا، وعدد 10 كراتين تايجر كينج بكل كرتونة عدد 10 علب بحوالى 1000 قرص، وعصا تصوير سيلفى، وتم التحفظ على المضبوطات.

وجارى استمرار تكثيف الحملات لضبط العناصر الإجرامية الهاربة، تحرر عن ذلك المحضر 3049 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016.

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