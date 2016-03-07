أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط كاميرات تصوير ولاب توب ومنشطات جنسية داخل وكر "الدكش" بالجعافرة

Google+ Print
ضبط كاميرات تصوير ولاب توب ومنشطات جنسية داخل وكر "الدكش" بالجعافرة ضبط كاميرات تصوير ولاب توب ومنشطات جنسية داخل وكر "الدكش" بالجعافرة
أجرت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة لاستهداف وملاحقة العناصر الإجرامية فى واقعة استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة بالخانكة، أسفرت عن ضبط كاميرات تصوير ولاب توب وتابلت ومنشطات جنسية داخل زراعات وكر "الدكش" بالجعافرة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث استمرار جهود البحث، وأثناء قيام القوات بتمشيط الأراضى الزراعية والحدائق مكان تواجد العناصر الإجرامية كل من، "محمد حافظ أمين حافظ وشهرته "الدكش" 30 سنة عاطل ومقيم الجعافرة – دائرة المركز، والسابق اتهامه فى عدد من القضايا، و"فرج حافظ أمين حافظ" 29 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا، وأمين حافظ أمين حافظ 32 سنة عاطل ومقيم ذات الناحية السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا.

وتـم ضبـط جوال بداخله جهاز لاب توب ماركة Hb 0 وكاميرا ماركة jvc 0 وعدد 2 شاحن بطارية وكاميرا وعدد 5 ساعات يد وسلاح أبيض مطواة، وجهاز تابلت صينى ماركة M.touch 0 وكاميرا تصوير أوليمبوس فضى اللون، وولاعة مكتب على شكل بندقية خرطوش وجهاز ريسفير صغير الحجم، وعدد 4 شاحن جهاز لاسلكى ماركة كينوود وعلبة هاتف سامسونح جلاكسي s5 فارغة - علبة جهاز محمول سامسونج H6 بداخلها شاحن وكاميرا تصوير ماركة مينتا، وعدد 10 كراتين تايجر كينج بكل كرتونة عدد 10 علب بحوالى 1000 قرص، وعصا تصوير سيلفى، وتم التحفظ على المضبوطات.

وجارى استمرار تكثيف الحملات لضبط العناصر الإجرامية الهاربة، تحرر عن ذلك المحضر 3049 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم