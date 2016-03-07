أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الكويت تنفي ترحيل 700 ألف مصري

Google+ Print
الكويت تنفي ترحيل 700 ألف مصري الكويت تنفي ترحيل 700 ألف مصري

7 مارس 2016 | 10:12 صباحاً

عمال من في إحدى الدول الخليجية (أرشيفية)

نفى مسؤولان كويتي ومصري، الأنباء التي ترددت عن عزم الكويت ترحيل نحو 700 ألف مصري.

وقال مدير هيئة القوى العاملة في الكويت أحمد الموسى، أمس (الأحد)، إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة. وقال: إن رقم الـ 700 ألف مصري مبالغ فيه إلى حد كبير. وقدر عدد المصريين العاملين في الكويت بنحو 500 ألف. وأضاف أن الترحيل يجري فقط للمخالفين لنظام الإقامة وليس له علاقة بجنسية العامل، حسبما ذكرت صحيفة ”عكاظ” في عددها الصادر اليوم الإثنين.

بدوره كشف وزير القوى العاملة المصري جمال سرور لـ«عكاظ»، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، نفت له صحة هذه الأنباء، وأكدت استقرار العمالة المصرية. وأفاد أن المصرية تلقت أخيرا طلبات من الكويت بتوفير 244 فرصة عمل في التخصصات الطبية والتمريض.

وكانت صحيفة كويتية، ذكرت أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ«الإخلاء» من البلاد لكون معظمهم مصنفون كـ«عمالة هامشية». وقالت صحيفة «الوطن» الكويتية إن الحكومة «تلقت تقريرا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية».

عاجل 2016-03-07

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر