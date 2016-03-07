الكويت تنفي ترحيل 700 ألف مصري

نفى مسؤولان كويتي ومصري، الأنباء التي ترددت عن عزم الكويت ترحيل نحو 700 ألف مصري.

وقال مدير هيئة القوى العاملة في الكويت أحمد الموسى، أمس (الأحد)، إن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة. وقال: إن رقم الـ 700 ألف مصري مبالغ فيه إلى حد كبير. وقدر عدد المصريين العاملين في الكويت بنحو 500 ألف. وأضاف أن الترحيل يجري فقط للمخالفين لنظام الإقامة وليس له علاقة بجنسية العامل، حسبما ذكرت صحيفة ”عكاظ” السعودية في عددها الصادر اليوم الإثنين.

بدوره كشف وزير القوى العاملة المصري جمال سرور لـ«عكاظ»، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، نفت له صحة هذه الأنباء، وأكدت استقرار العمالة المصرية. وأفاد أن الحكومة المصرية تلقت أخيرا طلبات من الكويت بتوفير 244 فرصة عمل في التخصصات الطبية والتمريض.

وكانت صحيفة كويتية، ذكرت أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ«الإخلاء» من البلاد لكون معظمهم مصنفون كـ«عمالة هامشية». وقالت صحيفة «الوطن» الكويتية إن الحكومة «تلقت تقريرا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية».