جمهور روما يختار صلاح أفضل لاعب في مباراة فيورنتينا

حدد أحمد علي مهاجم المقاولون العرب أسباب تكتيكية وراء تراجع نتائج فريقه القديم الزمالك هذا الموسم.

وأوضح مهاجم الزمالك السابق "الزمالك يلعب بنفس خطة جوزوالدو فيريرا، ولكن الفارق أن الأخير كان متشددا للغاية في تنفيذ التعليمات".

وأضاف عبر قناة النهار اليوم "لقد كان لاعبي الزمالك يخافون شخصية فيريرا، لأن من يخالف التعليمات بنسبة 1%، يجد نفسه خارج التشكيلة في المباراة التالية".

وواصل "أما هذا الموسم هناك نوع من الكسل في تطبيق خطة فيريرا، وكثيرا لا يجد طارق حامد معاونة من باقي اللاعبين في أداء المهام الدفاعية".

كما تطرق أحمد علي للحديث عن باسم مرسي، مؤكدا أنه يحتاج فقط للتركيز، والبعد عن المشاكل حتى لا يتأثر بضغوط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل باسم مرسي هدفين فقط هذا الموسم، بعدما كان ثاني هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.