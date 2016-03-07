متعب يكشف عن.. الميزة الأساسية لمدربه السابق جاريدو

تحفظ عماد متعب مهاجم الأهلي على الفترة التي تدرب خلالها تحت إشراف المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وعمل جاريدو مدربا للأهلي الموسم الماضي، ولكن تمت إقالته وسط المشوار بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وقال متعب:"كان مستواي جيدا مع جاريدو، ولكن التعامل بيننا كان به صعوبات عديدة لأسباب خارجة عن إرادتي".

واضاف عبر برنامج 100 سؤال بقناة الحياة "لقد كان لديه قناعة أن هناك من يتحدث عنه بطريقة غامضة، ولا يريد استمراره مع الفريق".

واستدرك "ولكنه مدرب متميز للغاية على المستوى البدني، واستفدت منه كثيرا في رفع لياقتي البدنية".

وتوج جاريدو مع الأهلي بلقبي كأس السوبر والكونفدرالية.