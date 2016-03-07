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متعب يروي تفاصيل مشادته مع صالح جمعة قبل القمة

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متعب يروي تفاصيل مشادته مع صالح جمعة قبل القمة متعب يروي تفاصيل مشادته مع صالح جمعة قبل القمة

تحدث عماد متعب مهاجم الأهلي عن كواليس مشادته مع زميله صالح جمعة خلال التدريبات الأخيرة قبل مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال متعب:"الواقعة بدأت، بسبب اعتراض صالح جمعة كثيرا على بعض القرارات التحكيمية خلال التقسيمة، مما أدى لتوقف التدريب أكثر من مرة".

وأضاف عبر قناة الحياة "المشكلة أنني تحدثت معه بصوت عال بسبب ضغوط علي نتيجة مواقف سابقة، وقلت له أنت لاعب صغير، ولا ترد على لاعب أكبر منك".

وواصل "صالح جمعة لم يتجاوز ضدي، بل طالبني بخفض صوتي، قبل أن يمتد الأمر للمدرب".

وتسببت هذه الواقعة في ابتعاد متعب عن لقاء القمة أمام الزمالك بفرمان من المدرب عبد العزيز عبد الشافي.

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