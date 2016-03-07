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مقتل وإصابة 25 جنديا بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ببنغازي

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مقتل وإصابة 25 جنديا بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ببنغازي مقتل وإصابة 25 جنديا بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ببنغازي

أرشيفية

لقى أربعة جنود بالجيش الليبي،  مصرعهم وأصيب 21 آخرون جراء الاشتباكات مع العناصر المسلحة لمجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازي.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازي، فاديا البرغثي وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثامين أربعة جنود بالجيش و21 جريحا ،جراء الاشتباكات بالمدينة.

وأضافت البرغثي أن الجثامين عرضت على الطب الشرعي الذي صرح بدفنهم ،لافتة أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة قدمت لهم الإسعافات الأولية وهناك بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية.

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