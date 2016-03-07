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إصابة فلسطينى برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة

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إصابة فلسطينى برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة إصابة فلسطينى برصاص جيش الاحتلال شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة

>أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم /الاثنين/ شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية "إن سيارة إسعاف فلسطينية نقلت الشاب المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد أن بقى فترة من الوقت ينزف جراء إصابته فى قدمه، واصفة حالته بـ"المتوسطة"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عربات الاحتلال العسكرية من نوع "جيب" تجمعت فى المكان قرب السياج الحدودى الفاصل".

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال تعرض لإطلاق نار أثناء نشاط اعتيادى على الحدود من قطاع غزة دون وقوع إصابات، فى حين تقوم قوات الاحتلال بعمليات تمشيط فى المنطقة.
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