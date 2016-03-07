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بعد توعدها بهجوم شامل.. اليابان تطالب كوريا الشمالية بعدم اتخاذ خطوات «استفزازية»

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بعد توعدها بهجوم شامل.. اليابان تطالب كوريا الشمالية بعدم اتخاذ خطوات «استفزازية» بعد توعدها بهجوم شامل.. اليابان تطالب كوريا الشمالية بعدم اتخاذ خطوات «استفزازية»

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا (أرشيفية)

طالبت اليابان كوريا الشمالية، بعدم اتخاذ خطوات “استفزازية”، وذلك بعد أن توعدت الدولة الشيوعية بهجوم “شامل” ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، رداً على التدريبات العسكرية المشتركة السنوية الأكبر لهما على الإطلاق والتي بدأت اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، القول إن اليابان “لا يمكن أبدا أن تتسامح في أن ترتكب كوريا الشمالية أعمالاً استفزازية”، رداً على قرار جديد لمجلس الأمن الدولي ضد بيونغيانغ، وعلى التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار سوغا بذلك إلى قرار العقوبات الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، على خلفية التجربة النووية الرابعة التي أجرتها كوريا الشمالية في يناير هذا العام، وأيضا إطلاق صاروخ باليستي في فبراير.

وانتقد كبير المتحدثين باسم اليابانية أيضا كوريا الشمالية لإخفاقها في التخلي عن برامج التطوير النووي والصاروخي، رغم النداءات المتكررة لذلك من جانب المجتمع الدولي.

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