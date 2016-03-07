ضبط رئيس مكتب تموين وصاحب محل لاستيلائهما على أموال الدعم بالمطرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط رئيس مكتب تموين، ومالك محل بدالة، لاستيلائهما على أموال الدعم المخصصة للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها امتناع رئيس مكتب تموين، ومالك محل بدالة تموينية بنطاق دائرة قسم المطرية، عن تسليم البطاقات التموينية الذكية المستخرجة منذ عام 2015 واستيلائهما على أموال الدعم المقررة له دون علم المواطنين ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى، متربحين من وراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات من ضباط الإدارة من ضبط المتحرى عنهما، حيث استوليا على 1650 جنيهاً، بناءً على تقرير من شركة تكنولوجيا معلومات الطيران "افيت" من 1/1/2015 تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

ضبط رئيس مكتب تموين وصاحب محل لاستيلائهما على أموال الدعم بالجيزة