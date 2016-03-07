ضبط صاحبى ثلاجة لحوم بحوزتهما 6 أطنان كبدة وأسماك منتهية الصلاحية بالحوامدية

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على صاحبى ثلاجة لحوم، لحيازتهما 6 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام مالكى ثلاجة فى نطاق دائرة قسم شرطة الحوامدية، بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ويقومان ببيعها للمواطنين بهدف تحقيق أرباح منها.

وداهمت مجموعة من ضباط الإدارة، المكان المتحرى عنه، وبرفقتهم لجنة من مفتشى الأغذية والطب البيطرى، وتم ضبط مالكى الثلاجة وبحوزتهما 6 أطنان و50 كليو كبدة مستوردة ورنجة منتهية الصلاحية و170 كيلو مقطعات لحوم وأسماك انتهت صلاحيتها مع بداية الشهر الحالى 1/3/2016.

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرًا يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتضر بصحة المواطنين، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط 100 كيلو لانشون ولحوم منتهية الصلاحية داخل شركة منتجات غذائية ببنى سويف