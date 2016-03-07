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قلل الضغط على مفاصلك.. مواصفات اختيار الحذاء المناسب لمرضى هشاشة العظام

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قلل الضغط على مفاصلك.. مواصفات اختيار الحذاء المناسب لمرضى هشاشة العظام قلل الضغط على مفاصلك.. مواصفات اختيار الحذاء المناسب لمرضى هشاشة العظام
هشاشة العظام وآلام المفاصل من المشكلات التى يعانى منها الكثيرون، وتؤثر على ممارسة الإنسان لحياته اليومية، بسبب الضغط على المفاصل المتضررة، وقد يتسبب الحذاء فى زيادة حدة هذه الآلام.

ويقدم الموقع الأمريكى "wikihow" بعض المواصفات الخاصة لاختيار الأحذية المناسبة التى تقلل الضغط على المفاصل المتضررة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بطريقة المشى الخاصة بك، لأنها عامل كبير للوقاية من الضغط على المفاصل المتضررة، ويجب أن يكون الحذاء مناسبا يساعد على المشى بشكل طبيعى.

وأشار التقرير إلى أنه من الضرورى تجنب ارتداء الكعب العالى، لأنه يسبب ضغطا على القدمين والساقين، ويضر مفاصل أى شخص بشكل عام، موضحا أن الأحذية ذات الكعب العالى أو الكعب القصير من الممكن أن تمثل ضررا على التهاب المفاصل، لكن الكعوب الأعلى تسبب المزيد من المشاكل.

وأضاف التقرير أنه من الضرورى أن تأخذ وقتك عند شراء حذائك الجديد وتجربة الأزواج المختلفة، حتى تجد حذاء يشعرك بالراحة، موضحا أنه من الممكن إضافة نعل لأحد أحذيتك القديمة التى تسبب لك الإزعاج، وذلك من خلال النعال التى تعمل على تقويم العظام وتقلل الألم.

كما تابع التقرير أنه من الأفضل البحث عن الأحذية التى تمتص الصدمات، لتقليل التأثير على المفاصل، مضيفا أنه من الضرورى تجنب الأحذية ذات النعال الثقيلة، لأنها تجعل آلام الركبتين تزداد سوءا، حيث تزيد من الضغط على الركبتين.

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