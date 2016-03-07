أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد والمحارب القديم

Google+ Print
القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد والمحارب القديم القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد والمحارب القديم
أكد اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة على توفير كافة أوجه الاهتمام والرعاية بأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والتواصل الكامل معهم تقديرا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن والدفاع عن مقدساته.
>جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى أقامته جمعية المحاربين القدماء بمناسبة احتفالات والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وأشار مدير الجمعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية من خلال مدينة الوفاء والأمل التى تقدم خدماتها لأسر الشهداء ومصابى العمليات والمدنيين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأوضح أن التكريم هذا العام يشمل أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والتواصل معهم بأماكن إقامتهم بجميع محافظات الجمهورية، كذلك رفع قيمة الإعانات المادية المقدمة وصرف الأجهزة التعويضية للفئات الأولى بالرعاية، وزيارة المصابين بالمستشفيات والمراكز الطبية وتنظيم العديد من الانشطة الثقافية والرياضية لاعضاء الجمعية .

وأوضح التعاون بين الجمعية والمنظمات العربية والدولية ودورها كعضو مؤسس فى الاتحاد العالمى وعضوا فى اللجنة الدائمة للشئون الأفريقية، الاتحاد العربى للمحاربين القدماء بما يساهم فى تبادل التسهيلات التى تمنح للمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وتبادل المعلومات والخبرات بين الجمعيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

وأشار إلى أن احتفال مصر وقواتها المسلحة بهذه المناسبة يجسد اسمى معانى الوفاء والعرفان لبطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية المدافعين عن أمن مصر وسلامتها عبر تاريخها الطويل، والذين يضيفون كل يوم إلى سجل الوطنية المصرية صفحات جديدة من المجد تفخر به الأجيال من أبناء مصر .


>بالصور.. وكيل تعليم دمياط يشهد احتفالية يوم الشهيد بإدارة كفر البطيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر