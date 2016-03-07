القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد والمحارب القديم

أكد اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة على توفير كافة أوجه الاهتمام والرعاية بأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والتواصل الكامل معهم تقديرا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن والدفاع عن مقدساته.>جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى أقامته جمعية المحاربين القدماء بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وأشار مدير الجمعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية من خلال مدينة الوفاء والأمل التى تقدم خدماتها لأسر الشهداء ومصابى العمليات والمدنيين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأوضح أن التكريم هذا العام يشمل أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والتواصل معهم بأماكن إقامتهم بجميع محافظات الجمهورية، كذلك رفع قيمة الإعانات المادية المقدمة وصرف الأجهزة التعويضية للفئات الأولى بالرعاية، وزيارة المصابين بالمستشفيات والمراكز الطبية وتنظيم العديد من الانشطة الثقافية والرياضية لاعضاء الجمعية .

وأوضح التعاون بين الجمعية والمنظمات العربية والدولية ودورها كعضو مؤسس فى الاتحاد العالمى وعضوا فى اللجنة الدائمة للشئون الأفريقية، الاتحاد العربى للمحاربين القدماء بما يساهم فى تبادل التسهيلات التى تمنح للمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وتبادل المعلومات والخبرات بين الجمعيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

وأشار إلى أن احتفال مصر وقواتها المسلحة بهذه المناسبة يجسد اسمى معانى الوفاء والعرفان لبطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية المدافعين عن أمن مصر وسلامتها عبر تاريخها الطويل، والذين يضيفون كل يوم إلى سجل الوطنية المصرية صفحات جديدة من المجد تفخر به الأجيال من أبناء مصر .

بالصور.. وكيل تعليم دمياط يشهد احتفالية يوم الشهيد بإدارة كفر البطيخ