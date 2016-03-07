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شاب يجلب بندقية لإطلاق النار فى زفافه فيقتل نفسه بها أثناء التصوير بالمرج

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شاب يجلب بندقية لإطلاق النار فى زفافه فيقتل نفسه بها أثناء التصوير بالمرج شاب يجلب بندقية لإطلاق النار فى زفافه فيقتل نفسه بها أثناء التصوير بالمرج
شهدت منطقة المرج واقعة مؤسفة بوفاة شاب قبل زفافة مباشرة، بأن قتل نفسه عن طريق الخطأ، حيث جلب بندقية آلية ليستخدمها فى إطلاق الأعيرة النارية فى زفافه، إلا أنه أثناء التصوير بها قبل الفرح خرجت طلقة بالخطأ أودت بحياته، فتم ضبط السلاح وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من "عصام م ا" 55 سنة، موظف بإدارة المرج التعليمية، بوفاة نجله "محمود ع م" 22 سنة، عامل، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من الفحص أن المتوفى قام بإحضار سلاح نارى "بندقية آلية" من أحد الأشخاص بمحافظة قنا لإطلاق الأعيرة النارية احتفالا بزفافه، وتوجه لأحد جيرانه "أحمد ع م" 23 سنة، عامل، لتصويره، وأثناء قيام المتوفى بوضع السلاح داخل جراب بلاستيك خرجت طلقة من السلاح عرضا أحدثت إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن رجال المباحث من ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن ( بندقية آلية عيار 7.62×39 غير مبلغ بسرقتها" و20 طلقة من ذات العيار، وأمكن التوصل إلى شاهدى رؤية للواقعة، وهم كل من "سمير ح ع" 22 سنة، سائق، وشقيقه "رجب ح ع" 27 سنة، حلاق، واللذان أيدا ما سبق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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